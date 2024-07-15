Купальный сезон 2024 года уже оказался трагичнее предыдущего. Жертвами воды стал 23 человека, за те же полтора месяца прошлого года утонувших было 10. С минувших выходных до понедельника 15 июля
<a href="https://33live.ru/novosti/15-07-2024-s-nachala-kupalnogo-sezona-vo-vladimirskoj-oblasti-utonuli-23-cheloveka-sredi-nix-dvoe-detej.html" target="_blank">С начала купального сезона во Владимирской области утонули 23 человека, среди них двое детей</a> - Купальный сезон 2024 года уже оказался трагичнее предыдущего. Жертвами воды стал 23 человека, за те же полтора месяца прошлого года утонувших было 10. С минувших выходных до понедельника 15 июля
[url=https://33live.ru/novosti/15-07-2024-s-nachala-kupalnogo-sezona-vo-vladimirskoj-oblasti-utonuli-23-cheloveka-sredi-nix-dvoe-detej.html]С начала купального сезона во Владимирской области утонули 23 человека, среди них двое детей[/url] - Купальный сезон 2024 года уже оказался трагичнее предыдущего. Жертвами воды стал 23 человека, за те же полтора месяца прошлого года утонувших было 10. С минувших выходных до понедельника 15 июля