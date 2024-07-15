Купальный сезон 2024 года уже оказался трагичнее предыдущего. Жертвами воды стал 23 человека, за те же полтора месяца прошлого года утонувших было 10. С минувших выходных до понедельника 15 июля

Купальный сезон 2024 года уже оказался трагичнее предыдущего. Жертвами воды стал 23 человека, за те же полтора месяца прошлого года утонувших было 10. С минувших выходных до понедельника 15 июля спасатели не могли найти тела двух человек. Водолазная группа «Добротворец» поделилась отчетом о поисках на Клязьме в Гороховце. В минувшую субботу им поступило сообщение об