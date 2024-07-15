Специалист по древнерусскому искусству Вадим Сташкевич и сказительница Ясна объяснили, почему в...

Специалист по древнерусскому искусству Вадим Сташкевич и сказительница Ясна объяснили, почему в народе любили Андрея БоголюбскогоКультурное наследие Андрея Боголюбского - в чём загадка изображений на храмах, построенных при князе? Почему его так любил народ? Грифоны и львы - изображения Оберега, кто их носил после Боголюбского? Гостями студии "Вестей" стали специалист по древнерусскому искусству Вадим Сташкевич и его дочь, сказительница Ясна.