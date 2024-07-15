Тропические ночи и жуткая духота: во Владимирской области сохранится 30 градусная жара Во...

"Тропические" ночи и жуткая духота: во Владимирской области сохранится 30 градусная жараВо Владимирской области ночь на понедельник выдалась душной, относительная влажность была высокая, более 90%. Столь душные июльские ночи случаются в среднем раз в 3 года. И продолжительность, как правило, от 1 до 3 дней. В текущем месяце их случилось уже 5. Об этом рассказала эксперт портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.Завтра (16 июля 2024 года) метеорологические условия в регионе будут формироваться в противоборстве южной периферии небольшого циклона, формирующегося над Верхневолжьем и полосы повышенного атмосферного давления.Температура воздуха повысится до +27..+29°C. Ночью столбик термометра опустится до +18..+19°C. Погода будет с переменчивой облачностью, местами пройдут грозы.Влажность воздуха по-прежнему останется высокой 82-86%, ветер северный, 2м/с.Атмосферное давление от 750 до 752 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 16 июля 2024 годаНаши предки говорили: паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину - к ясному дню. Комары и мошки роем летают - к хорошей погоде в ближайшую неделю. Существовала в народе и такая погодная примета: если много щавеля уродилось, то зима теплой будет.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky