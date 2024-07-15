Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ДТП во Владимирской области за прошедшую неделю погибли шесть человек.Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Всего сотрудники полиции зарегистрировали 38 аварий. Еще 43 человека получили травмы разной степени тяжести. Четверо из них — дети.Сотрудники ГИБДД оформили 358 столкновений с материальным ущербом. Тажке они поймали 99 автомобилистов, которые сели за руль в нетрезвом состоянии или отказались от медицинского освидетельствования. В первый раз им грозит лишение прав и штраф, при повторном нарушении — уголовная ответственность.