В Муроме произошел мощный пожар в частном жилом доме Ночью 15 июля 2024 года произошел крупный...

В Муроме произошел мощный пожар в частном жилом домеНочью 15 июля 2024 года произошел крупный пожар в частном жилом доме по адресу: о. Муром, ул. Куйбышева, д. 39. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара 272 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники 14 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области