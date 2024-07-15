В поселке Раздолье Кольчугинского района после большого ремонта открылся Дом культуры В прошлом...

В поселке Раздолье Кольчугинского района после большого ремонта открылся Дом культурыВ прошлом году в здании был проведен ремонт инженерных сетей, внутренней и наружной отделок. На втором этапе в ДК установили театральные кресла и приобрели мебель.Открытие Дома культуры прошло в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие представители районной администрации и региональный министр культуры Ольга Дёмина.