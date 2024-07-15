Рыба в Клязьме опять стала жертвой деятельности человека. В соцсетях снова появляются кадры с трупами речных животных, в особенности стерляди, которая, к слову, занесена в Красную книгу

Рыба в Клязьме опять стала жертвой деятельности человека. В соцсетях снова появляются кадры с трупами речных животных, в особенности стерляди, которая, к слову, занесена в Красную книгу Владимирской области. Жители обратили внимание на трубу под Рпенским проездом, из которой вытекает пластмассовый мусор. Местный рыбак уверен, что реку снова отравили. Фрагмент видео из группы «Подслушано Честных