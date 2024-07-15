В пятницу Владимир Путин подписал закон, который разрешает со следующего года вводить туристический налог. «У нас в области туристический налог точно необходим в Суздале, – сообщил

В пятницу Владимир Путин подписал закон, который разрешает со следующего года вводить туристический налог. «У нас в области туристический налог точно необходим в Суздале, – сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Согласно закону, решение о введении налога смогут принимать муниципалитеты, а также городские и сельские поселения. Александр Авдеев напомнил, что раньше правительство области ходатайствовало о