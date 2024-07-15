Владимирских блогеров с аудиторией более 1 тысячи человек обяжут заявлять о себе в РКН Владельцев...

Владимирских блогеров с аудиторией более 1 тысячи человек обяжут заявлять о себе в РКНВладельцев аккаунтов в соцсетях, аудитория которых составляет свыше 1 тысячи человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе. Об сообщили изданию “ТАСС” в пресс-службе Роскомнадзора.Напомним, что по закону информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, достаточном для его идентификации. Это требование распространяется на персональные страницы пользователей, однако, в большинстве случаев - не исполняется.Теперь его собираются “конкретизировать” для тех, кого ежедневно читают более 1 тысячи человек в социальных сетях. Такой пользователь должен будет сообщить в Роскомнадзор свои Ф.И.О. А также контактную информацию для направления юридически значимых сведений.“Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации", - добавили в пресс-службе Роскомнадзора.Кроме того, российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений