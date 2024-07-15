Ранее в отношении него возбудили уголовное дело.

Во Владимире бывшего заместителя начальника регионального управления Росгвардии Андрея Бодягина отправили в СИЗО.Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий из корыстных интересов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.В статусе замначальника Бодягин руководил центром лицензионно-разрешительной работы. Это структура выдает разрешение на оружие и курирует работу частных охранных организаций.Уголовное дело расследуют на основании материалов УФСБ. По версии следствия, Александр Бодягин в период с октября 2016 по декабря 2023 года из корыстных интересов склонял сотрудников частных фирм к прохождению обучения только в подконтрольной ему организации. Также он давал указания подчиненным по ускорению процедуры выдачи разрешения, предоставлял информацию о предстоящих проверках. Каждый месяц фигурант получал вознаграждение в размере от 150 до 400 тысяч рублей.12 июля Ленинский районный суд избрал Андрею Бодягину меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2024 год включительно.