В понедельник, 14 июля, губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл совещание, главной темой которого стала подготовка новых медицинских кадров.

В понедельник, 14 июля, губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл совещание, главной темой которого стала подготовка новых медицинских кадров. Об этом сообщила регионального правительства.Участники мероприятия обсудили приёмную кампанию в филиал Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Как отметил губернатор, Владимирская область заинтересована в увеличении числа студентов, в том числе и из других регионов.«Ключевая задача – совершенствовать профессорско-преподавательский состав и улучшать материальную базу», – подчеркнул Александр Авдеев.Отмечается, что часть студентов ПИМУ учится за счёт средств областного бюджета. Если в 2023 году таких мест было 35, то в 2024 году – уже 50. В текущем году также запланировано 50 мест.В настоящий момент в ПИМУ работает приёмная комиссия. Документы можно подать исключительно в электронном виде.«В 2025 году походной балл по ЕГЭ по каждому предмету должен быть не ниже 40 баллов. На начало июля подано уже 1500 заявлений», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.