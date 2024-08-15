Во Владимирской области борщевик Сосновского разросся на площади в 95,47 га.

Во Владимирской области борщевик Сосновского разросся на площади в 95,47 га. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу регионального Россельхознадзора.Вредный сорняк нашли на 22 участках сельскохозяйственного назначения в Вязниковском, Александровском, Муромском, Гусь-Хрустальном и Юрьев-Польском районах.Подчёркивается, что надзорное ведомства взяло под контроль решение проблемы зарастания земель.