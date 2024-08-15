Вечерняя регистрация продлится до 22 августа включительно.

23 и 24 августа во Владимирской области пройдет Международный фестиваль фейерверков «Ростех». Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться на . Каждый день в 20:00 на сайте будут доступны дополнительные сотни билетов. Вечерняя регистрация продлится до 22 августа включительно.Организаторы напоминают, что вход на фестиваль свободный, но требует предварительной регистрации. Площадка будет открыта для посетителей с 17:00 до 22:20. Фестиваль пройдет на поле, расположенном в 350 метрах от заправки Лукойл по адресу: ул. Транспортная 1, Суздаль, в южном направлении по дороге 17Н-69. Координаты места проведения: 56.399536, 40.448211. Все подробности можно узнать на .Мероприятие приурочено к 1000-летию Суздаля и Году семьи, поэтому команды будут поздравлять город с юбилеем и посвящать пиротехнические шоу семейным ценностям. Каждое выступление продлится 10 минут.В первый день фестиваля выступят команды из Беларуси, России и Сербии, а во второй – из Азербайджана, Казахстана и Китая. Оценивать шоу будет профессиональное жюри.Гостей фестиваля ожидают спортивные и творческие активности, игры для всей семьи, аттракционы и конкурсы. В вечерней программе запланированы дымовое и барабанное шоу, выступления победителя телепроекта «Голос. Уже не дети» Вероники Сыромля, лауреата международных конкурсов Джалала Аббасова и кавер-группы «Golden Light». Хедлайнером первого дня станет Андрей Державин, а второго – исполнители хитов программы «Дискотека 80-90-х», такие как Виктор Салтыков, Алиса Мон, Игорь Наджиев и другие.