Врачи борются за его жизнь.

Игрок и судья владимирской Медийной Футбольной Лиги Иван Сагин попал в серьезное ДТП в ночь на 11 августа. Врачи борются за его жизнь.Иван получил тяжелые травмы, включая ушиб головного мозга, переломы височной, теменной и затылочной костей с повреждением основания черепа, а также травмы грудной клетки и легких. Кроме того, он получил ушибленные и резаные раны головы и лица. НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко готов помочь Ивану.После консилиума врачи БСМП города Владимира под руководством главного врача Анатолия Уколова предложили родственникам Ивана провести бесплатную медицинскую эвакуацию с помощью владимирской санавиации.