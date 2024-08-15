Об этом рассказали представители регионального Правительства в телеграм-канале.

В новой серии проекта «Пилигрим» съемочная группа под руководством ведущей Олеси Ермаковой посетила город-музей Суздаль. Об этом рассказали представители регионального Правительства в телеграм-канале.Они исследовали Суздальский Кремль, три древнейших монастыря, а также места съемок фильмов «Женитьба Бальзаминова» и «Андрей Рублев». Кроме того, команда побывала в лавке сыровара, где звучала живая инструментальная музыка.