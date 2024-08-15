ДТП с автобусом и двумя машинами случилось в Юрьевце вчера, 14 августа. Как сообщили в ГАИ, авария произошла в 15:35 возле дома №74 на улице Ноябрьской. 58-летний водитель автобуса «Ютонг» не

ДТП с автобусом и двумя машинами случилось в Юрьевце вчера, 14 августа. Как сообщили в ГАИ, авария произошла в 15:35 возле дома №74 на улице Ноябрьской. 58-летний водитель автобуса «Ютонг» не выдержал безопасную дистанцию с движущейся впереди машиной. В итоге он врезался в «Ауди». От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с