Перед судом предстанет 40-летний владимирец.

Перед судом предстанет 40-летний владимирец. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека, сопряжённом с оставлением места ДТП. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что в апреле фигуранта лишили прав за пьяную езду, однако 26 мая он сел за руль своего «Ниссана». По дороге из Суходола в микрорайон Лесной он не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе улицы Растопчина и сбил женщину с пожилой матерью. Пенсионерка сразу умерла, а её дочь получила тяжёлые повреждения. Водитель же скрылся с места аварии.«Вину в совершенном преступлении обвиняемый полностью признал, его семья частично возместила причинённый потерпевшим ущерб», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.