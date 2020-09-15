Теплая погода с температурой плюс 17–20 градусов ожидается в регионе в середине недели, но к пятнице значительно похолодает.

Теплая погода с температурой плюс 17–20 градусов ожидается в регионе в середине недели, но к пятнице значительно похолодает. По словам синоптиков, в первой половине недели не ожидается существенных осадков. Ночи станут прохладнее, по области будет от 6 до 12 градусов тепла. В среду общий предел по региону — 15–20 выше нуля. Самым теплым днем недели станет четверг. Во Владимире столбики термометров покажут до 20 градусов тепла. В ночь на пятницу похолодает почти на 10 градусов, будет дождливо и ветренно.Характер погоды не изменится и в выходные.Виктория Михеева