Активисты пишут, что многочисленные загрязнения фиксируются регулярно. Однако, по их мнению, мало что предпринимается, чтобы остановить экологическую катастрофу.

Общественные инспекторы Росприроднадзора опубликовали петицию за спасение Каменки, составленную в адрес министра экологии и природных ресурсов. Они , что загрязнённая и обмелевшая река погибает.Они просят включить Каменку и Нерль в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» и как можно быстрее начать чистку водоёмов. Копия обращения отправлена в Росводресурсы и департамент природопользования.Активисты пишут, что многочисленные загрязнения фиксируются регулярно. Однако, по их мнению, мало что предпринимается, чтобы остановить экологическую катастрофу.