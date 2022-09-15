В прокуратуре Владимирской области обсудили причины низкой эффективности борьбы с коррупцией.

В прокуратуре Владимирской области обсудили причины низкой эффективности борьбы правоохранительных органов Селивановского, Собинского, Кольчугинского, Меленковского, Судогодского, Юрьев-Польского, Камешковского и Гороховецкого районов с коррупцией. В регионе состоялось межведомственное совещание.«Несмотря на рост (+29,3%) количества выявленных коррупционных преступлений, отрицательная динамика их регистрации наблюдается в половине районов», - сообщает пресс-служба надзорного органа.Так, в Селивановском, Юрьев-Польском и Собинском районах не выявлено ни одного эпизода. По одному - в Судогодском, Меленковском, Гороховецком и Камешковском районах.По мнению прокуратуры, это свидетельствует о системных просчётах в организации оперативно-служебной работы. В тот факт, что местным полицейским удалось искоренить коррупцию, прокуроры не верят.В связи с этим выработан дополнительный комплекс мер по активизации и улучшению качества работы полиции. Охота на взяточников началась.