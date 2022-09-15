Во время похоронной процессии Елизаветы II один из стражников королевы потерял сознание.

Во время похоронной процессии Елизаветы II один из стражников королевы потерял сознание.Во времяцеремонии прощания с королевой Елизаветой II один из стражников лишился рассудка из-за горечиутраты. Об этом сообщает . Мужчина рухнул без чувств прямо напротив гроба монархини. Его быстроподняли и увели из зала прощания. О текущем состоянии мужчины пока неизвестно. Егочувства разделяют многие жители Великобритании — потеря Елизаветы II воспринимается в семьях личнойутратой.Жуткие похороны королевыбудут идти больше недели. Событие мирового масштаба не проходит без инцидентов— каждый день вокруг гроба Елизаветы II разворачивается скандал.Напомним, чторанее неизвестный словесно напал на сына Елизаветы II — Принца Эндрю. Во время траурной церемонии вЭдинбурге мужчина выкрикивал обвинения в адрес Принца. Последний совсем недавнооказался в центре секс-скандала: американская защитница прав Вирджиния Джуффреподала в суд на сына Елизаветы Эндрю и обвинила его в изнасиловании.Кроме этого,мировая общественность приковала взгляды к мятежной паре в королевской семье —Принцу Гарри и его жене Герцогини Меган. На бывшей актрисе журналисты заметилимикрофон. Возможно, Меган Маркл собирала компромат для своего нового проекта окоролевской семье и Елизавете II.