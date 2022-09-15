Во время похоронной процессии Елизаветы II один из стражников королевы потерял сознание.
Во время похоронной процессии Елизаветы II один из стражников королевы потерял сознание.
Во время
церемонии прощания с королевой Елизаветой II один из стражников лишился рассудка из-за горечи
утраты. Об этом сообщает . Мужчина рухнул без чувств прямо напротив гроба монархини. Его быстро
подняли и увели из зала прощания. О текущем состоянии мужчины пока неизвестно. Его
чувства разделяют многие жители Великобритании — потеря Елизаветы II воспринимается в семьях личной
утратой.
Жуткие похороны королевы
будут идти больше недели. Событие мирового масштаба не проходит без инцидентов
— каждый день вокруг гроба Елизаветы II разворачивается скандал.
Напомним, что
ранее неизвестный словесно напал на сына Елизаветы II — Принца Эндрю. Во время траурной церемонии в
Эдинбурге мужчина выкрикивал обвинения в адрес Принца. Последний совсем недавно
оказался в центре секс-скандала: американская защитница прав Вирджиния Джуффре
подала в суд на сына Елизаветы Эндрю и обвинила его в изнасиловании.
Кроме этого,
мировая общественность приковала взгляды к мятежной паре в королевской семье —
Принцу Гарри и его жене Герцогини Меган. На бывшей актрисе журналисты заметили
микрофон. Возможно, Меган Маркл собирала компромат для своего нового проекта о
королевской семье и Елизавете II.