Реконструкция поликлиники в Карабаново состояла всего из двух этапов, но уже на первом подрядчик начал отставать от графика. Об очередной просрочке ремонта рассказали в пресс-службе

Реконструкция поликлиники в Карабаново состояла всего из двух этапов, но уже на первом подрядчик начал отставать от графика. Об очередной просрочке ремонта рассказали в пресс-службе прокуратуры. В 2023 году Александровская райбольница и организация «Геас» заключили контракт стоимостью более 160 миллионов рублей. До 31 января работы должны быть завершены. Медучреждение получило субсидию на ремонт в рамках