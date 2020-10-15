Днем – водитель спасательной техники, а вечером – создатель причудливых механизмов. Этими словами свою работу и хобби описывает сотрудник регионального МЧС. 32-летний Алексей Алексеев

Днем – водитель спасательной техники, а вечером – создатель причудливых механизмов. Этими словами свою работу и хобби описывает сотрудник регионального МЧС. 32-летний Алексей Алексеев работает водителем в одном из отрядов регионального МЧС. Но в свободное время увлекается созданием вещей в стиле «стимпанк». Каждое его творение – это неповторимое сочетание исторических мотивов и фантастики. Алексей Алексеев,