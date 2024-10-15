Дороги в деревнях Петроково и Чаадаево пестрят ямами длиной в 2 метра и шириной в 2,5 метра. Это выяснилось после проверки прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства. За многочисленные

Дороги в деревнях Петроково и Чаадаево пестрят ямами длиной в 2 метра и шириной в 2,5 метра. Это выяснилось после проверки прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства. За многочисленные неровности руководитель МКУ «Управление ЖКХ, инфраструктуры и дорожной деятельности Муромского района» получил представление, после чего дороги были отремонтированы. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокомментируйте новость у