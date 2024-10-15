Отопительный сезон в Коврове начался с горячего гейзера. Кадры образовавшегося фонтана разлетелись по социальным сетям. По информации ГО и ЧС города Коврова, инцидент произошел около 8 утра.

Отопительный сезон в Коврове начался с горячего гейзера. Кадры образовавшегося фонтана разлетелись по социальным сетям. По информации ГО и ЧС города Коврова, инцидент произошел около 8 утра. Горячую струю на улице Колхозной увидела проезжающая мимо женщина, она и сообщила о происшествии. На место сразу выехали специалисты «Владимиртеплогаза». Владимир Напалков, оперативный дежурный городского управления ГО и