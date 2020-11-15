Темой бесед стала профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Сотрудники Отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району провели со старшеклассниками школ района профилактическую беседу по теме: «Профилактика правонарушений несовершеннолетними».В ходе встречи сотрудники полиции рассказали школьникам о возрасте, с которого наступает административная и уголовная ответственность за совершение различных противоправных деяний, поделились примерами из практики и призвали подрастающее поколение внимательно относиться к своим поступкам.Отдельно во время беседы коснулись темы уголовной ответственности за распространение в сети Интернет информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства, в том числе по национальному признаку, как одной из форм проявления экстремизма.Полицейские призвали ребят с уважением относиться к представителям разных национальностей, а также рекомендовали быть бдительными и осмотрительными при общении онлайн с незнакомцами, среди которых могут быть мошенники, желающие завладеть деньгами или имуществом.Аналогичные встречи провели сотрудники полиции в Вязниках, Радужном и Киржаче.Полицейские напомнили ребятам об ответственности за размещение в сети Интернет запрещенной информации, о вреде потребления спиртных напитков, табака, наркотиков, а также разъяснили, какова мера ответственности за причастность к деятельности, связанной с незаконным оборотом запрещенных веществ.Встречи прошли в формате диалога, в ходе которого полицейские ответили на вопросы школьников, касающиеся правоохранительной тематики.