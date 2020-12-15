Учащиеся 5-11 классов будут отдыхать с 21 декабря.

Учащиеся 5-11 классов будут отдыхать с 21 декабря.В Коврове диагноз ковид подтверждён у 4 детсадовцев и 23 школьников. Среди педагогического состава болеют коронавирусом 20 учителей и 16 воспитателей. Всего же находятся на больничном с другими заболеваниями 124 работника школ и 163 – детских садов, сообщаетВ данный момент на карантине находятся 4 класса в школе №11 и один класс в школе №18. Дистанционно учатся 5-11 классы школы №23. Первые классы школы №17 на дополнительных каникулах. Причина – болезнь педагогов, у 12,8% подтверждён коронавирус.