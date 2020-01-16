Виновных лиц привлекут к административной ответственности

Во Владимирской области в январе сотрудники Управления Россельхознадзора обнаружили 582 килограмма просроченной мясной продукции и 34,59 килограмм мяса птицы. Мясная продукция с истёкшим сроком годности могла попасть на полки магазинов.Компания ООО «Тройка» оформила 36 ветеринарных свидетельств на продукты с истёкшим сроком годности. Деятельность компании приостановили на два месяца. Виновных лиц привлекут к административной ответственности.