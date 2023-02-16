«Ростелеком» подготовил специальный онлайн-курс для родителей «Как защитить ребенка от рисков в интернете?» (18+), приуроченный к Всемирному дню безопасного интернета. Взрослые узнают, как

«Ростелеком» подготовил специальный онлайн-курс для родителей «Как защитить ребенка от рисков в интернете?» (18+), приуроченный к Всемирному дню безопасного интернета. Взрослые узнают, как детей вовлекают в преступные группировки и какую роль в этом играет интернет, как алгоритмы, инфлюенсеры и крупные компании воздействуют на выбор ребенка и его убеждения, чем опасен кибербуллинг и как противостоять травле