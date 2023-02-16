Во Владимирской области определили сельхозпредприятия, которые получат судбсидии на разведение крупного рогатого скота.

Во Владимирской области определили сельхозпредприятия, которые получат судбсидии на разведение крупного рогатого скота. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Константин Демидов.В госреестре зарегистрировано 30 племенных хозяйств:- 10 племенных заводов и 14 репродукторов по разведению крупного рогатого скота (в них содержится около 30 тысяч коров);- два репродуктора по разведению птицы;- две организации по разведению лошадей владимирской тяжеловозной породы;- информационно-селекционный центр, а также лаборатория имунно-генетической экспертизы и контроля качества молока.Лидерами по молочной продуктивности являются ЗАО «им. Ленина», ООО «Рождество» и ООО «Шихобалово».