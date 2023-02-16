Власти создали запас объёмом более миллиона доз антирабической оральной вакцины.
Во Владимирской области за год от бешенства вакцинируют 58 тысяч животных. Об этом рассказал главный ветеринар региона Александр Григорьев.
В 2023 году в области выявлено 74 случая опасного заболевания, в текущем - пока 10. Два из них во Владимире - в микрорайонах Доброе и Коммунар.
«Главный источник инфекции - это дикая природа. Среди домашних животных болезнь обнаружена у собак, кошек, овцы и козы. Основным методом борьбы с бешенством остаётся иммунизация», - уточнил Александр Григорьев.
В текущем году планируется привить 54 тысячи кошек и собак, а также четыре тысячи сельскохозяйственных животных. Власти создали запас объёмом более миллиона доз антирабической оральной вакцины. Процедура стартует в апреле.