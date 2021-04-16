В должности директора он проработал чуть более двух месяцев.

С 16 апреля Николай Костылёв освобождён от занимаемой должности директора департамента молодёжной политики администрации Владимирской области. Распоряжение об увольнении уже подписано главой региона Владимиром Сипягиным.Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.Исполнять обязанности руководителя ведомства будет Светлана Жирова.На посту главного по делам молодёжи Николай Костылев около двух месяцев. За это время он запомнился историей с НКО из Дома молодёжи, а также крупных проектов.