82-летняя Нина Иванова из Гороховца пропала 20 ноября. Неизвестно было, чем она пропала, известно лишь то, что сильно сутулилась, что волосы светло-русые и что рост ее 162 см. Сегодня, 16 апреля,

82-летняя Нина Иванова из Гороховца пропала 20 ноября. Неизвестно было, чем она пропала, известно лишь то, что сильно сутулилась, что волосы светло-русые и что рост ее 162 см. Сегодня, 16 апреля, стало известно, что волонтеры женщину все-таки нашли, но, к сожалению, мертвой. Об этом сообщили в ДПСО «ЛизаАлерт». Подробностей обнаружения тела нет. Волонтеры ищут пропавших