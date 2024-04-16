«Питание по сезону»: владимирцам рассказали, какими фруктами лучше всего питаться в апреле Весной...

«Питание по сезону»: владимирцам рассказали, какими фруктами лучше всего питаться в апрелеВесной употребление в пищу цитрусовых фруктов особенно актуально, так как они содержат витамины А, В1, В2, D, К, Р, РР, кальций, калий, железо, бета-каротин, органические кислоты, клетчатку, фруктозу, сахарозу и другие полезные вещества. Кроме того, они поддерживают нормальный обмен веществ и мешают накапливаться в крови «вредному» холестерину.Однако, у каждого цитрусового фрукта есть свои особенности. В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, какие из них будут в апреле самыми полезными для здоровья.АпельсинАпельсины растут на вечнозеленом дереве с острыми шипами и приятно пахнущими цветами…Каждый плод — это микро- и макроэлементы практически в чистом виде.Апельсины будут полезны при авитаминозе, поскольку содержит много витаминов С, А, Е, группы В.Помимо этого, они содержат пектин и клетчатку, что полезно при некоторых заболеваниях желудка и кишечника. Такие вещества «обволакивают» слизистую, способствуя ускорению перистальтики.ГрейпфрутВ состав грейпфрута входят витамины А, РР, С, D и витамины группы В, а также минералы: калий, магний, кальций, фосфор и другие.Также он содержит много клетчатки и пахучих эфирных масел, которые обладают свойством уменьшать головную боль и нервозность. А в мякоти фрукта присутствуют вещества, расщепляющие холестерин и снижающие уровень сахара в крови.Любопытно: Если вы хотите снизить вес, включите в свой рацион этот фрукт, так как он ускоряет метаболизм и позволяет быстрее сжечь калории.ЛимонВ двух столовых ложках лимонного сока содержится половина суточной потребности человека в витамине С.Этот фрукт благотворно влияет на кожу, волосы и ногти, а также поддерживает зрение у пожилых людей и у тех, кто много времени проводит за компьютером.Это интересно: при регулярном употреблении фрукта защитные силы организма укрепляются и он лучше противостоит вирусам и бактериям.Роспотребнадзор напоминает:- Приобретайте фрукты только в санкционированных торговых точках. Избегайте покупок в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно вдоль автомобильных магистралей.- У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.- Помните, что фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения и пятен.- Перед употреблением фрукты обязательно нужно тщательно мыть. Это служит профилактикой кишечных инфекционных заболеваний и отравлений.Важно: все хорошо в меру, поэтому избыточное употребление цитрусовых может привести к аллергии и высыпанием. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений