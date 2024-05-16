44-летнюю женщину, которая работала продавцом-кассиром в одном из магазинов Александрова, обвиняют в присвоении крупной суммы денежных средств.

44-летнюю женщину, которая работала продавцом-кассиром в одном из магазинов Александрова, обвиняют в присвоении крупной суммы денежных средств. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что за три месяца дама присвоила 198 тыс. рублей, которые принадлежали торговой компании. На допросе женщина поведала, что в конце смены пересчитывала выручку и тайком клала несколько купюр в карман. Деньги она тратила по своему усмотрению.В настоящий момент в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.