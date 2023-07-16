Во Владимирской области Госавтоинспекция подвела итоги трёхдневной операции «Автобус»: 135...

Во Владимирской области Госавтоинспекция подвела итоги трёхдневной операции «Автобус»: 135 нарушений и отсутствие техосмотра.Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В трехдневный период операции были организованы проверки автобусов на федеральных дорогах М7 «Волга», Р-132 «Золотое кольцо», а также на региональных автодорогах (ночью и днём).Проверено “свыше 840 транспортных средств”, как сообщает региональное УМВД, осуществляющих перевозки пассажиров, в том числе 200 - межрегиональные перевозки.Досмотрены 350 автобусов, принадлежащих юридическим лицам, 414 – индивидуальным предпринимателям и 84 – физическим лицам.За нарушения ПДД в отношении водителей автобусов было составлено 135 административных материалов, в том числе:- за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена - в Коврове, Кольчугино, Радужном, Владимире, Суздале, Александрове и городе Муром.- за управление транспортным средством без тахографа (или с нарушением использования тахографа) - в Коврове и Суздале;- за управлением автобусом без технического осмотра - в Коврове, Киржаче, Владимире, Муроме и Меленках;- за управление автобусом с не пристегнутым ремнем безопасности - в Коврове, Меленках, Муроме, Александрове, Суздале, Кольчугине, Киржаче, Вязниках, Владимире, Гусь-Хрустальном, Судогде и Гороховце;- за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части - в Муроме, Суздале, Собинке, Вязниках, и Судогде;- за невыполнение ПДД уступить дорогу пешеходам пользующимися преимуществом в движении - в Камешково;- за нарушение правил перевозки людей (ч. 1, 3 ст. 12.23 КоАП РФ) - в Петушках и Коврове.Но при этом не выявлены факты перевозки людей перевозчиками, не зарегистрированными в качестве ИП (или юр. лица), а также - “осуществления предпринимательской деятельности без лицензии”.Фото: pxfuel.com, официальный сайт УМВД России по Владимирской области