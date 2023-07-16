В Вязниках пройдет 50-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни

В Вязниках пройдет 50-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни, сообщили в пресс-службе местной администрации. Юбилейный фестиваль состоится 20-22 июля.В праздничные дни в Вязниках соберутся поэты, композиторы и исполнители, объединенные творчеством Алексея Фатьянова. Жителей и гостей города ждут концерт хоровых коллективов, встреча с поэтами России, литературный марафон «Пегас над городом», выставка-ярмарка. Главным событием станет гала-концерт на Солнечной поляночке в Фатьяновском парке. Он начнётся в 16.00 22 июня.