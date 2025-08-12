В этом году в Вязниковском районе появятся два новых фельдшерско-акушерских пункта – в деревне Козлово и посёлке Центральный. Сейчас там полным ходом идет строительство модульных

В этом году в Вязниковском районе появятся два новых фельдшерско-акушерских пункта – в деревне Козлово и посёлке Центральный. Сейчас там полным ходом идет строительство модульных сооружений. ФАПы обещают селянам переход на совершенно новый уровень медицинского обслуживания, подчеркнули в Правительстве области. По словам главного врача Вязниковской РБ Светланы Максимовой, в деревне Козлово строители в эти дни