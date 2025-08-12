Француженка повела свою маленькую дочь на выставку, в Лувр, где они увидели статую голого мужчины.
- Что это такое? - спросил ребёнок, указывая на его член.
- Ничего, совсем ничего, детка смущаясь, ответила мама.
Девочка:
- Я тоже такой хочу! ! !
Тогда мама попыталась обратить внимание девочки на другой, более приличный объект, но девочка всё ещё настаивала и повторяла:
- Я хочу точно такой же! ! !
Наконец, мать сдалась и говорит:
- Если ты будешь хорошей девочкой, и забудешь об этом сейчас, то когда вырастишь, у тебя будет такой.
- А если я буду плохой девочкой? . - Тогда, - вздохнула мать, - у тебя будет таких много
еще анекдот!