Следователи Вязниковского межрайонного отдела СУ СК по Владимирской области расследуют уголовное дело в отношении генерального директора петербургской компании, обвиняемого в покушении

Следователи Вязниковского межрайонного отдела СУ СК по Владимирской области расследуют уголовное дело в отношении генерального директора петербургской компании, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере при ремонте вязниковской школы. По данным следствия, в 2025 году фирма в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» выполняла капитальный ремонт школы №4 в Вязниках по контракту более чем