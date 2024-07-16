Бывший директор муниципального предприятия в Петушках осужден за растрату денежных средств В...

Бывший директор муниципального предприятия в Петушках осужден за растрату денежных средствВ отношении бывшего директора муниципального предприятия «Инфраструктура и сервис» в поселке Городищи Петушинского района вынесен приговор.Установлено, что осужденный ранее занимал должность руководителя указанного предприятия, основной деятельностью которого являлось, кроме прочего, управление и обслуживание муниципального и частного жилого фонда поселка Городищи.В период с 2019 по 2020 год мужчина в интересах указанного предприятия заключил договоры подряда на выполнение ремонтных работ многоквартирных жилых домов на улицах Ленина и Советская с подставным лицом, хотя фактически ремонтные работы выполнялись иностранными гражданами, не имеющими соответствующих разрешений на осуществление данной деятельности на территории России.Получая в кассе указанной организации денежные средства, предназначенные для оплаты ремонтных работ, директор предприятия присвоил часть их себе. Ущерб предприятию составил более 360 тысяч рублей, при этом необходимые ремонтные работы не были выполнены в полном объеме.Фигурант не признал вину, но по результатам исследования доказательств, представленных прокурором, суд пришел к выводу о его виновности в совершении преступлений."Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, а также в полном объеме удовлетворены исковые требования прокуратуры Петушинского района о взыскании с осужденного суммы ущерба, причиненного его действиями предприятию, в размере более 360 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.В законную силу приговор не вступил.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky