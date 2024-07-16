Министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев рассказал, как осуществляется...

Министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев рассказал, как осуществляется противопожарный мониторингВо многих регионах страны сейчас бушуют лесные пожары. Во Владимирской области ситуация пока спокойная, несмотря на многодневную жару. Как много возгораний в лесах? Как осуществляется противопожарный мониторинг, и какие новшества применяются этим летом - в интервью Вестям рассказал министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.