На двух улицах во Владимире временно отключат газ Администрация города Владимира сообщает, что в...

На двух улицах во Владимире временно отключат газАдминистрация города Владимира сообщает, что в связи с производством работ на газопроводе низкого давления 16 июля с 09.00 до 16.00 будет полностью остановлена подача газа по адресам:ул. Василисина, 2, 2А, 4, 4А, 6ул. Солнечная, 41АФилиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства!Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky