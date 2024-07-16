“Секрет урожая»: Кристина Сенчугова из Владимира выращивает растения, которые радуют обилием...
“Секрет урожая»: Кристина Сенчугова из Владимира выращивает растения, которые радуют обилием плодов
У нее в теплице - овощной рай. Кристина Сенчугова из Владимира выращивает мощные, сочные растения, которые радуют обилием плодов. Секреты большого урожая узнала Татьяна Воронцова.
В теплице у Кристины - овощной рай. Мощные, сочные растения радуют обилием плодов. Только одних помидоров было закуплено 35 сортов.
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- Здесь, получается, 21 сорт. Разные. Выбирала - из необычного - желтые с прожилками, черные...чтобы не повторялись.
И не повторяются - ни по форме, ни по цвету. Здесь, вот, Гномы, а тут высокорослые.
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- К примеру, Гном дерзкой Мэри, Слёзы Эльфа, Лунный гаргамель, Сортов очень много. Интересный сорт Петанга - у меня есть желтые и красные. По форме необычные, ребристые. Как надутый перетянутый шарик...Мне нравится Сержант пеппер. Очень вкусный, его сажаю 3 года...а так - все первогодки.
Семена любитель-агроном предпочитает коллекционные. Заказывает, изучает тонкости выращивания уже с рассады. Научный подход!
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- У меня рассадный шкаф. Первые 2 недели круглосуточный досвет. Чтобы они не вытягивались, тоненьких не было стебельков. Все нужно изучать...От посева семечки и до сбора урожая. Это наука. Нужно знать, когда, что подкормить, Они вот начали изначально жировать. Когда много азота - он жирует, выдает такие стебли. Подкармливаем так, чтобы перевести в плодоношение.
Урожай - всегда повод для гордости. Но в этом году будут устанавливать рекорды по томатам, - смеется Кристина. Помидорки активно прибавляют в весе.
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- Пока вот мой 1 год, когда они такие настоящие. Раньше была дача. И приедешь - полил, не полил, косяков было много, и такими они не вырастали. Вот это косяки с поливом. Сейчас жарко, приходится поливать каждый день. А так - раз в три дня. Томат не любит большие дозы. Все в меру.
Под стать "жирующим томатам" и высокоскоростные огурцы. Кристина остановилась на сорте Фуро. Огурчики появляются уже через месяц после посадки. Листья и побеги мощные и крупные, а всего то посажено 3 огурца.
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- Здесь 3 куст а- сажала 5. 1 случайно обрезала. Расстроилась - огурцов не будет. 2 оборвалась веревка, все легло. И такое состояние было. Думаю, всё…
Сорт Фуро - новинка . Но у Кристины с ним уже есть опыт: советует обрезку сразу всех пасынков на расстоянии 120 см. Только потом растению можно дать свободно развиваться. Огурцы урожаем радуют. Особенно хозяйского хвостика - любимчика Тимошу.
Пока Тимоша пробует урожай, любуемся ирландской розой, техасским колокольчиком, цветком прерий, пышным маком. Это все необыкновенная Эустома.
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- Увидела на просторах интернета эту красоту...И поняла, что надо попробовать. И, вот, на входе теплицы посадила. Сеют их в декабре, и к июлю только начинают зацветать.
В нашем климате "соперница розы" - растение однолетнее. Но если эустому на зиму пересадить в горшок, она станет для вас многолетней. Сегодня существует 60 сортов этого красивого эффектного растения, разной цветовой палитры.
А это сладкая, как мед, чарджуйская...Правда, Кристина не помнит точно название этого сорта дыни. Но то, что, благодаря селекции, бахчевые теперь растут не только под узбекским солнцем, но и под владимирским, - не может не радовать.
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- Первый опыт у меня - дыни. Очень интересное растение. От арбуза отличается на 100%. Если у арбуза плодит центральный стебель, то у дыни- третий порядок. Первый порядок вышел, мы его на уровне 5 листа обрезаем. Выпускаем 2. И самый ценный - третий порядок - видно уже маленькие дыньки.
Опылять дыньки пришлось вручную . Кристина смеется: сначала создаю ситуацию, потом ищу выход из нее...
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- Не знаю...Экспериментирую...Вот пока у нас 1 чудо. Опылила. Будем смотреть. К осени, может, дождемся.
А вот это полосатое чудо уже нежится в колыбельке. Вызревает.
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- Арбуз...Вот этот стрельнул первый. Обнаружили мы 10 июня. Я даже не опыляла. Летали пчелы и сделали свое дело. Лучше насекомых нет.
Сочная южная ягода капризна в выращивании. Кристина замечает- арбузную рассаду сажает как и огурцы. Опрыскивает бором.
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- Арбузы сажаю 2 год. в этот посадила 2 привитых . Но честно, корни собственные нравятся больше. Они уже дали по плоду.
Есть у Кристины и свой опыт выращивания овоща-чемпиона по содержанию витамина С. Полезнейшего продукта - болгарского перца.
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- Красные желтые сажают все. А мне хотелось необычного. Нашла американский сорт...высадила, ждала...у меня в семье перец никто не ест. Мне просто нравится, как он растет.
Посадки огурцов разделяют сладкий и горький перцы. Боялась опыления. Но зря, - уточняет Кристина. В следующем году посадит рядом. И сажает, неожиданно, - густо.
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- Сажаю густо. Когда сею перец, сажаю по 2, чтобы держали. Перец любит, чтобы его держали, поэтому такая высадка. Фиолетовый Ико- Ико, а это Зулу и Рэд.
Неподалеку с фиолетовым Ико-Ико и очень урожайным темно-синем сортом Зулу растет экзотическая морковь. У Чурчхелы корнеплоды будут фиолетовыми, а у Черного Джека? Догадались? Кристина обещает черные .
Кристина Сенчугова - жительница Владимира:
- Как говорила моя соседка тетя Таня по даче: «Шанс дан».
И шанс ее не подведет!
Татьяна Воронцова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».