“Секрет урожая»: Кристина Сенчугова из Владимира выращивает растения, которые радуют обилием...

“Секрет урожая»: Кристина Сенчугова из Владимира выращивает растения, которые радуют обилием плодовУ нее в теплице - овощной рай. Кристина Сенчугова из Владимира выращивает мощные, сочные растения, которые радуют обилием плодов. Секреты большого урожая узнала Татьяна Воронцова.В теплице у Кристины - овощной рай. Мощные, сочные растения радуют обилием плодов. Только одних помидоров было закуплено 35 сортов.Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- Здесь, получается, 21 сорт. Разные. Выбирала - из необычного - желтые с прожилками, черные...чтобы не повторялись.И не повторяются - ни по форме, ни по цвету. Здесь, вот, Гномы, а тут высокорослые.Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- К примеру, Гном дерзкой Мэри, Слёзы Эльфа, Лунный гаргамель, Сортов очень много. Интересный сорт Петанга - у меня есть желтые и красные. По форме необычные, ребристые. Как надутый перетянутый шарик...Мне нравится Сержант пеппер. Очень вкусный, его сажаю 3 года...а так - все первогодки.Семена любитель-агроном предпочитает коллекционные. Заказывает, изучает тонкости выращивания уже с рассады. Научный подход!Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- У меня рассадный шкаф. Первые 2 недели круглосуточный досвет. Чтобы они не вытягивались, тоненьких не было стебельков. Все нужно изучать...От посева семечки и до сбора урожая. Это наука. Нужно знать, когда, что подкормить, Они вот начали изначально жировать. Когда много азота - он жирует, выдает такие стебли. Подкармливаем так, чтобы перевести в плодоношение.Урожай - всегда повод для гордости. Но в этом году будут устанавливать рекорды по томатам, - смеется Кристина. Помидорки активно прибавляют в весе.Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- Пока вот мой 1 год, когда они такие настоящие. Раньше была дача. И приедешь - полил, не полил, косяков было много, и такими они не вырастали. Вот это косяки с поливом. Сейчас жарко, приходится поливать каждый день. А так - раз в три дня. Томат не любит большие дозы. Все в меру.Под стать "жирующим томатам" и высокоскоростные огурцы. Кристина остановилась на сорте Фуро. Огурчики появляются уже через месяц после посадки. Листья и побеги мощные и крупные, а всего то посажено 3 огурца.Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- Здесь 3 куст а- сажала 5. 1 случайно обрезала. Расстроилась - огурцов не будет. 2 оборвалась веревка, все легло. И такое состояние было. Думаю, всё…Сорт Фуро - новинка . Но у Кристины с ним уже есть опыт: советует обрезку сразу всех пасынков на расстоянии 120 см. Только потом растению можно дать свободно развиваться. Огурцы урожаем радуют. Особенно хозяйского хвостика - любимчика Тимошу.Пока Тимоша пробует урожай, любуемся ирландской розой, техасским колокольчиком, цветком прерий, пышным маком. Это все необыкновенная Эустома.Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- Увидела на просторах интернета эту красоту...И поняла, что надо попробовать. И, вот, на входе теплицы посадила. Сеют их в декабре, и к июлю только начинают зацветать.В нашем климате "соперница розы" - растение однолетнее. Но если эустому на зиму пересадить в горшок, она станет для вас многолетней. Сегодня существует 60 сортов этого красивого эффектного растения, разной цветовой палитры.А это сладкая, как мед, чарджуйская...Правда, Кристина не помнит точно название этого сорта дыни. Но то, что, благодаря селекции, бахчевые теперь растут не только под узбекским солнцем, но и под владимирским, - не может не радовать.Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- Первый опыт у меня - дыни. Очень интересное растение. От арбуза отличается на 100%. Если у арбуза плодит центральный стебель, то у дыни- третий порядок. Первый порядок вышел, мы его на уровне 5 листа обрезаем. Выпускаем 2. И самый ценный - третий порядок - видно уже маленькие дыньки.Опылять дыньки пришлось вручную . Кристина смеется: сначала создаю ситуацию, потом ищу выход из нее...Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- Не знаю...Экспериментирую...Вот пока у нас 1 чудо. Опылила. Будем смотреть. К осени, может, дождемся.А вот это полосатое чудо уже нежится в колыбельке. Вызревает.Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- Арбуз...Вот этот стрельнул первый. Обнаружили мы 10 июня. Я даже не опыляла. Летали пчелы и сделали свое дело. Лучше насекомых нет.Сочная южная ягода капризна в выращивании. Кристина замечает- арбузную рассаду сажает как и огурцы. Опрыскивает бором.Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- Арбузы сажаю 2 год. в этот посадила 2 привитых . Но честно, корни собственные нравятся больше. Они уже дали по плоду.Есть у Кристины и свой опыт выращивания овоща-чемпиона по содержанию витамина С. Полезнейшего продукта - болгарского перца.Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- Красные желтые сажают все. А мне хотелось необычного. Нашла американский сорт...высадила, ждала...у меня в семье перец никто не ест. Мне просто нравится, как он растет.Посадки огурцов разделяют сладкий и горький перцы. Боялась опыления. Но зря, - уточняет Кристина. В следующем году посадит рядом. И сажает, неожиданно, - густо.Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- Сажаю густо. Когда сею перец, сажаю по 2, чтобы держали. Перец любит, чтобы его держали, поэтому такая высадка. Фиолетовый Ико- Ико, а это Зулу и Рэд.Неподалеку с фиолетовым Ико-Ико и очень урожайным темно-синем сортом Зулу растет экзотическая морковь. У Чурчхелы корнеплоды будут фиолетовыми, а у Черного Джека? Догадались? Кристина обещает черные .Кристина Сенчугова - жительница Владимира:- Как говорила моя соседка тетя Таня по даче: «Шанс дан».И шанс ее не подведет!Татьяна Воронцова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».