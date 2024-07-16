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Смотрите "Вести" в 14:30: регион "бьёт рекорды" по утонувшим. Погибли уже 26 человекКараул, тонем!- Почему не стоит мешать алкоголь с водой...Регион "бьёт рекорды" по утонувшим. Погибли уже 26 человек. Почти все взрослые были под градусом.Овощная сказка- Гномы, эльфы, лунный Гаргамель и другие друзья Кристины Сенчуговой. Владимирская зоозащитница похвасталась своим урожаем овощей.В деревню, в глушь- И жюри областного конкурса готово вновь отправиться на поиски самой красивой деревни. Какие новшества будут в этом году?