15 июля не стало Владимира Захарова, почетного гражданина Владимирской области. Ему было 87 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Владимир Андреевич родился 9 сентября 1936

15 июля не стало Владимира Захарова, почетного гражданина Владимирской области. Ему было 87 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Владимир Андреевич родился 9 сентября 1936 года в селе Очаково Московской области. Окончил Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, после чего начал работать инженером в колхозе имени Сталина, затем был назначен главным инженером