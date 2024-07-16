Ремонт на мостовом переходе через реку Судогда на трассе «Никулино – Воровского – Мошок» в Гусь-Хрустальном районе завершен. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Мост построен в

Ремонт на мостовом переходе через реку Судогда на трассе «Никулино – Воровского – Мошок» в Гусь-Хрустальном районе завершен. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Мост построен в 1987 году. К настоящему времени он перестал отвечать нормативным требованиям. Рабочие возвели 3 опоры пролетного строения, установили переходные плиты и цоколи под ограждением, очистные сооружения, укрепили откосы, обочины