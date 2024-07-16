Прокуратура провела проверку после массовых жалоб местных жителей на сбои в работе общественного транспорта. Как оказалось, проблемы действительно есть. Один автобусный маршрут не ходит

Прокуратура провела проверку после массовых жалоб местных жителей на сбои в работе общественного транспорта. Как оказалось, проблемы действительно есть. Один автобусный маршрут не ходит уже более полугода, еще три работают с очень частыми перебоями последние два месяца. 25 декабря 2023 года между МКУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского района» и ИП Громовой был