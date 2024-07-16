15 июля погибли двое жителей.

В МЧС назвали водоемы во Владимирской области, где летом 2024 года утонули 26 человек. В регионе участились несчастные случаи на воде.В начале недели погибли еще двое жителей. В пруду Семязино во Владимире утонул 41-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Утром 16 июля из воды достали тело 34-летнего жителя. Он утонул у поселка Краснознаменский Камешковского района.Спасатели назвали водоемы, на которых произошли несчастные случаи.Среди них — река Клязьма и Семязинский пруд во Владимире, реки Киржач и Клязьма в Петушинском районе, озеро Крутое в Киржачском районе, пруды в поселках Гусевский и Махинский, карьер у населенного пункта Великодворский в Гусь-Хрустальном районе, река Клязьма в Вязниковском районе, река Сорочка и пруд у населенного пункта Бухары в Александровском районе, река Ока в Муромском районе, озеро в деревне Кондряево и карьер у деревни Жуковка в Судогодском районе, реки Каменка и Коневка в Суздальском районе, река Унжа в Меленковском районе, карьер в городе Собинка, река Пекша в Кольчугинском районе. река Лука и карьер у населенного пункта Малыгино в Ковровском районе и река Клязьма в Гороховецком районе.