Его посмертно наградили орденом Мужества.

В зоне спецоперации погиб уроженец села Гавриловское Владимирской области Алексей Гуров. Об этом сообщает газета «Суздальская Новь».Алексей получил смертельное ранение при исполнении служебного долга 19 мая. Его посмертно наградили орденом Мужества по указу президента РФ Владимира Путина.Ранее мужчина служил во внутренних войсках МВД, работал в милиции в Суздале, участвовал в Южной Осетии и Чечне. Дома его ждала семья, мама и брат.Редакция приносит соболезнования близким и родным бойца.